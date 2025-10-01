3 órája
Orbán Viktor: Európa öles léptekkel halad a háború felé
Orbán Viktor Koppenhágába utazik az EU-csúcsra. A miniszterelnök szerint éberen kell figyelni, mert Európa gyorsan halad a háború felé. Hangsúlyozta, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: A Bizottság elnöke szerint ugyanis „Európa harcban áll”.
A lengyel miniszterelnök azt mondja „el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborúnk”. A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, „fokozni kell a nyomást Magyarországon”, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor kiemelte:
A magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják. Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!