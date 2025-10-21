33 perce
Orbán Viktor: újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!
A kormányfő is reagált a friss hírre.
Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (j) és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b) a Millenáris Parkban tartott élménybeszámolón 2025. augusztus 23-án
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül. Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!
– reagálta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán a hírre, mely szerint Magyarország újabb űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra, írja a Magyar Nemzet.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban jelentette be, hogy Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is feljuttatnák az űrbe. Cserényit is kiképezték, ő volt Kapu tartalékosa az előző küldetés idején.
– A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel – fejtette ki a tárcavezető.