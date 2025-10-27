45 perce
Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a kormányfőt
A magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa
Orbán Viktor a Vatikánban tárgyalt XIV. Leó pápával – számolt be róla a Magyar Nemzet. A találkozó után a miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál
– tette hozzá Orbán Viktor.
Legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor. Ezúttal XIV. Leó pápa fogadta a magyar kormányfőt. A pápa elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.
Nagy János egy képet is közölt a pápa és Orbán Viktor találkozójáról. A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott a képhez:
Béke.
A kormányfő a béke fontosságára figyelmeztetett egy korábbi Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor reggel Rómából jelentkezett be. A miniszterelnököt a pápa fogadta és ma találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Úgy fogalmazott korábban:
„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral.”
Orbán Viktor hangsúlyozta:
Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk.