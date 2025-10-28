október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Patrióta-csúcs

1 órája

Orbán Viktor régi szövetségesével egyeztetett Rómában

Címkék#Róma#békemisszió#miniszterelnök#Matteo Salvini#Orbán Viktor

Október 28-án Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a magyar miniszterelnököt Rómában. Orbán Viktor békemissziója folytatódik.

MW
Orbán Viktor régi szövetségesével egyeztetett Rómában

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga elnöke (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Rómában 2025. október 28-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktort hétfőn magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, folytatódik a magyar miniszterelnök békemissziója, Róma a következő állomás, ahova a béke üzenetével érkezett a kormányfő – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén.

Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu