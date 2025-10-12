1 órája
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet október 23-án
Ez a békemenet más lesz, mint a többi! A rendezvény szellemi honvédőként kíván fellépni az uniós birodalomépítési törekvések ellen, és nemet mond az Európai Unió jelenlegi irányvonalára – közölte Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke.
A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén
Forrás: MTI
Fotó: Czeglédi Zsolt
Sorsdöntő, történelmi pillanathoz érkezett a nemzeti oldal, amely a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szervezésében idén is megrendezi a békemenetet. A szervezők egybehangzóan hangsúlyozzák: a 2012-es első nagy kiálláshoz mérhető jelentőségű lesz az idei felvonulás, amelynek célja, hogy világos üzenetet küldjön Brüsszelnek és a hazai „labancoknak”: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.
Kossuth tér: itt beszél majd a miniszterelnök
A Békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik, és a résztvevők számára a központi program a Kossuth téren lesz. Mint azt Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejelentették, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott hivatalos állami ünnepség fő helyszíne a Kossuth Lajos tér lesz, ahol
Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet 13 órától.
Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke a Polgárok Házában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a békemenet célja a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény-nemzeti értékek megőrzése, és az európai patrióta mozgalmak támogatása. A rendezvény szellemi honvédőként kíván fellépni az uniós birodalomépítési törekvések ellen, és nemet mond az Európai Unió jelenlegi irányvonalára.
Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk. – Európa vezetői mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ezzel szembemegy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök – fogalmazott lapunk publicistája.
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán nemrég kijelentette:
Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a békemeneten!