1 órája
Miniszterelnök: a háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga
Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált – hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Kaiser Ákos
A 10 minuti (Tíz perc) című interjúműsort vezető Nicola Porro mindenekelőtt a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tartott találkozón felmerült közös pontokról és ellentétekről kérdezte Orbán Viktort.
A miniszterelnök hangsúlyozta, vannak különbségek, de számos alapvető kérdésben egyetértenek az olasz kormányfővel, többek között abban, hogy a „brüsszeli hatalmi központnak" reformra van szüksége.
Brüsszel az európaiak mindennapjait érintő jelentős kérdésekben ténylegesen kudarcot vallott, például a gazdaságpolitika, a zöld átmenet, a háború és a szankciók terén
– mondta Orbán Viktor. Az energiaárakat is említette, amik Magyarország számára kulcskérdésnek számítanak – tette hozzá.
Kijelentette, hogy súlyos hibát követtek el a brüsszeli bürokraták, többek között a zöld átmenettel, amely „az ipari ágazattal szemben evez, ahelyett hogy együttműködne vele, ez káros, itt meg kellene állnunk, és visszafordítani az irányt”.
Ami a Melonival való különbségeket illeti, Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Magyarország Ukrajnával határos, ezért Magyarország nézete a háborúról más mint Olaszországé.
Arra a felvetésre, hogy miért tartja az Európai Uniót irrelevánsnak, Orbán Viktor kijelentette: Európa képtelen volt megakadályozni az ukrajnai háborút.
A háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga. Ha nem Biden, hanem Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború nem következett volna be, de az Egyesült Államoktól függetlenül Európának többet kellett volna tennie, és most sem teszi azt
– közölte Orbán Viktor. További problémának nevezte, hogy a háború kirobbanása után Európa minden diplomáciai csatornát elzárt Oroszországgal, így pedig lehetetlen leállítani a háborút – jelentette ki.
Brüsszel jelentéktelenné válik azzal, hogy úgy dönt, nem tárgyal
– hangsúlyozta. Megjegyezte, ennek eredményeként az Egyesült Államok és Oroszország nemcsak Ukrajnáról egyeztet, hanem Európa védelmi szerkezetének jövőjéről is. Pontosan úgy, ahogy a második világháború után történt, amikor a kontinens jövőjéről nem Európa, hanem az Egyesült Államok és az oroszok döntöttek – mondta.
Orbán Viktor ugyanakkor kijelentette, hogy jelenleg a béke eléréséhez nem elég a két szembenálló fél, egy harmadik szereplőre van szükség: az európaiak kivonták magukat, így az egyetlen szereplő Trump maradt, „az első amerikai elnök, aki a békének szenteli magát, és ezért támogatnunk kell”.
Ami az Oroszországgal szembeni szankciókat illeti, Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy azokról a döntés a hatvan milliós Olaszországra, vagy a szintén nagy országnak számító Németországra, Franciaországra vár, nem a tíz milliós magyarokra.
Nem az Oroszországgal szembeni szankciók, hanem a szankciók magyarokra gyakorolt hatása érdekel
– szögezte le. Elmagyarázta, hogy Magyarországnak nincsen tengere, melyen keresztül cseppfolyósított gáz érkezhet, ezért orosz import nélkül lehetetlen felfűteni a magyar otthonokat, és működtetni a magyar gazdaságot.
Hangoztatta, hogy Giorgia Meloni is az olasz nemzeti érdekeket képviseli, mert büszke nemzetállamok nélkül Európának nincsen jövője.
Orbán Viktor kijelentette, az európaiak sokkal erősebbek, mint az oroszok: az Egyesült Királyságot is számolva négyszázötven millió a számuk a közel száznegyven millió orosszal szemben, az európai GDP és az európai védekezési kiadások is meghaladják az oroszokét.
A kérdés az, hogy ha erősebbek vagyunk, mitől félünk. A válasz pedig az, hogy silányak a vezetőink: ha erős vagy, de nem akarsz háborúba menni, mivel közülünk senki sem akar háborúba menni, akkor az erődet kizárólag tárgyalásokra tudod felhasználni, mégsem tesszük ezt
– fejtette ki.
A Magyarországon letartóztatott, majd az Európai Parlamentbe beválasztott Ilaria Salist érintő utolsó kérdésre válaszolva Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig szívesen látja az olaszokat, kivéve ha bűncselekményt követnek el.
Orbán Viktor régi szövetségesével egyeztetett RómábanA magyar miniszterelnök békemissziója folytatódik.