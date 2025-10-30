42 perce
Magyar Péter belebukhat az újabb adóemelési botrányba
Miközben Magyar Péter perrel fenyegeti azokat, akik beszámolnak a tiszások nyugdíjterveiről, egy újabb képviselője árulta el, hogy nem akarnak nyugdíjemelést – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki öt pontban mutatta be a Tisza és holdudvara nyugdíjasok brutális megsarcolására vonatkozó terveit.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzik: miután újra elkezdtek terjedni a neten a Tisza nyugdíjakkal kapcsolatos elképzelései, Magyar Péter áldozati pózba vágta magát és perrel fenyeget mindenkit, aki beszámol ezekről. Mindez jelzi, hogy nagyon érzékenyen érinti, hogy kiszivárogtak a valódi terveik – idézte a Magyar Nemzet Deák Dánielnek a gyorselemzését.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott:
miközben Magyar Péter vehemensen tagad, egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.
Deák felidézte, hogy nem ez az első eset: korábban is elszólták már magukat: a Tisza-közeli közgazdászok, de Tarr Zoltán Tisza-alelnök is bevallotta, hogy a nyugdíjrendszer megszüntetésére készülnek, egyebek mellett eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását, illetve meg is adóztatnák a nyugdíjakat.
Magyar Péter el akarja hallgattatni a tiszás nyugdíjadó tervét leleplezőket
A tiszások eddig sem voltak népszerűek a nyugdíjasok körében – mutatott rá az elemző:
minden felmérés azt mutatja, hogy a Tisza támogatottsága kifejezetten alacsony a nyugdíjasok körében, ami Magyar Péter agresszivitására, a kiszivárgó nyugdíjterveikre és Magyar Péter korábban elhangzó, nyugdíjasokat becsmérlő kijelentéseire vezethető vissza.
Mindeközben a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.
