Magyar Pétert a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él
Majd áprilisban válaszolunk a provokációra, üzente a Tisza Párt elnökének Dömötör Csaba.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is” – reagált Dömötör Csaba Magyar Péter legújabb húzására, írja a Magyar Nemzet.
Mint ismeretes, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális polgári körök országjárását, a Tisza-elnök gyorsan rászervezett az eseménysorozatra: ő is ott és akkor tartja országjáró állomásait, ahol a DPK állomásozik majd éppen.
Ez az ember a kötekedési lehetőségeket keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él. Ezt csinálta a családjában, és most ezt borítja rá a magyar közéletre is.
„Nem válaszolunk a provokációra. Illetve nem most. Majd áprilisban” – fűzte hozzá az EP képviselő.