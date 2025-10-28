2 órája
Magyar Péter kifogyott az ötletekből, ismét provokációkra készül
A Magyar Nemzet forrása szerint a Tisza Párt vezetése kifogyott az ötletekből. Magyar Péter úgy döntött, hergelésbe és számháborúzásba kezd, és balhézással akarja megzavarni a digitális polgári körök rendezvényeit.
Magyar Péer, a Tisza Párt elnöke
A Tisza Párt elnöksége egy újabb országjárásba akart kezdeni október 23-a után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője. Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek – mondta el a lapnak Tisza Párt elnökségével dolgozó informátora.
nagyon jól jött Magyar Péternek a Digitális polgári körök országjárása, ugyanis így erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.
Az informátor szerint a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a DPK-találkozók vagy kudarcba fulladjanak, vagy pedig minél nagyobb balhé kerekedjen körülöttük, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.
Péter minden településen ott lesz, ahol a Fidesz is találkozót tart. Minden eseményből számháborút csinál, már szervezik azt is, hogy melyik településekre honnan fognak tiszásokat vinni, tömeget csinálni. Be akarnak jutni a polgári körök rendezvényeire is, hogy szabotálják azokat, majd pedig erről is posztolni lehessen
Nem tud kitörni Magyar Péter a defenzívábólOktóber 23-án a jobboldal megnyerte az utcát és a digitális teret is.
Magyar Péter odáig is hajlandó elmenni a figyelem érdekében, hogy azokra a rendezvényekre, amelyeken a miniszterelnök is részt vesz, megpróbál majd bejutni, illetve a helyszínen minél nagyobb balhét csinálni.
A vezérfonal ezekben a helyzetekben az lesz, hogy Orbán Viktor gyáva, amiért nem mer vitázni vele
A Tisza Párt elnöke ugyanis szeptemberben a kormánypártok hagyományos kötcsei piknikére is megpróbált rátelepedni, ugyanazon a napon, szintén Kötcsén tartott tüntetést