Fegyverkezés

1 órája

Magyar Péter főnöke egyértelmű álláspontot követel Ukrajna ügyében

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke bejelentette, hogy a következő évtizedben példátlan mértékű fegyverkezés lesz Európában. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kontinensnek fel kell készülnie az orosz fenyegetésre, miközben gazdasági nehézségekkel és a klímaváltozás jelentette veszélyekkel is szembesül az Európai Unió. Magyar Péter főnöke világos álláspontot sürgetett Ukrajna további támogatásáról.

MW
Manfred Weber felszólal Az Európai Tanács 2025. október 23-i ülésének előkészítése című vitában az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Ronald Wittek

Orbán Viktor béketörekvései ellen harcol Manfred Weber, az EPP elnöke és Magyar Péter brüsszeli főnöke. Közben az Ukrajnának nyújtott mértéktelen támogatás már uniós szinten érezteti gazdasági hatásait, ráadásul a következő 10 évben olyan mértékű fegyverkezés fog folyni, amilyenre még nem volt példa az Európai Unió történetében – írja a Magyar Nemzet.

Manfred Weber és Magyar Péter
Fotó: Kisbenedek Attila / Forrás: AFP

Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke az Európai Parlamentben mondott beszédében elismerte, hogy az elmúlt egy évben a német munkaerőpiac jelentős leépítésekkel szembesült, a legnagyobb vesztes pedig a német autóipar volt, ahol 50 000 jól fizetett állás szűnt meg. Franciaország, Románia, Spanyolország és Olaszország tekintetében elmondta, hogy ott is hasonló a helyzet. Kitért rá, hogy rekordnagyságú erdőtüzek voltak Portugáliában és Spanyolországban, valamint, hogy a nemzetközi együttműködések gyengültek a klímaváltozás elleni küzdelem tekintetében és ennek terhe „most a mi vállunkat nyomja.” 

Putyin a drónjait Európa felé küldte és ez a valóság. Lengyelország már védi a határainkat. Keleten pedig Ukrajna példája arra figyelmeztet, hogy még több jöhet. Európának fel kell készülnie

– hangsúlyozta, majd összefoglalta, hogy szerinte mik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívások: Ukrajna, a klímaváltozás kezelése és az európai gazdaság jövője. 

Donald Trump kapcsán kiemelte az amerikai elnök által elért közel-keleti tűzszünet eredményeit, és reményét fejezte ki, hogy az tartós lesz. Elmondta, hogy Európa gázai béketárgyalások során csak megfigyelőként vett részt, valódi szerepet nem vállalt a béketeremtésben. 

Most az Európai Tanács előtt a kérdés: vállalunk-e szerepet, amikor Ukrajnáról beszélünk?

– tette fel a kérdést. Figyelmeztetett, hogy az Európai Tanácstól elvárja, hogy világos legyen az Ukrajnának szánt fegyverek finanszírozása kapcsán és, hogy „Ukrajna további támogatásra szorul részünkről a túléléshez”.

Weber beszélt a Trump és Putyin közötti tárgyalásokról is és a budapesti békecsúcsról, erről bővebben ITT olvashat. 

