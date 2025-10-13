Manipulált adatokkal szállt be a kampányba Magyar Péter mellett Soros kutatócége

A cikk szerint aligha meglepő, hogy a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel azonnal Magyar Péter segítségére sietett, ugyanis az adatszivárgásra a következőképpen reagált egy podcastműsorban:

És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?

– idézte Rónát a lap.

Róna Dániel azt ecsetelte, hogy amennyiben ukránok fejlesztették volna az alkalmazást, az sem jelenti, hogy „rosszul van programozva, ez nem azt jelenti, hogy az adatok ott landolnak, ha mégis, akkor ez egy GDPR-jogsértés lenne”. Ezután értetlenkedésbe kezdett, ugyanis állítása szerint nem tudja, vajon mi következne ebből a Tiszára nézve.

Az, hogy óvatlan, maximum. De hogy ukránbérenc lenne emiatt? Én nem látom, hogy ez logikailag hogy következik. Intellektuálisan nehéz ezt komolyan venni

– fogalmazott, majd hozzátette: a kampányban rengeteg az ilyen adok-kapok, és ez elmegy a választók többségének a füle mellett, ezért ő nem tulajdonítana túl nagy jelentőséget ennek az ügynek.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyar Péter politikai feltűnése óta a baloldali kutatócégek menetrendszerűen publikálnak olyan kutatásokat, amelyek a Tisza fölényét akarják elhitetni.

Ez a manipulációs kerekasztal működött a 2022-es országgyűlési választások előtt is,

amikor a Márki-Zay Péter vezette közös baloldali listát mutatták erősnek, mindenféle alap nélkül. A végeredmény ismert, a kormánypártok a voksoláson megsemmisítő vereséget mértek az ellenzéki összefogásra.

Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy

a 2022-es választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

A 21 Kutatóközpont neve felbukkan a „guruló dollárok” botrányban is, amely szerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül – támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására – erre is részletesen kitér a cikk, amelyet ide kattintva olvashat el.



