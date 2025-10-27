Orbán Viktor: a glóbuszon az elsöprő többség a béke pártján van (videó)

Cikkünk frissül.

Orbán Viktor Rómából adott interjút - írta a Magyar Nemzet

Orbán Viktor az interjú elején elmondta, van a világban egy háborúellenes, rejtett kapcsolatrendszer, egy hálózat, amely egy olyan vezetőkből álló kapcsolati háló, akikről mindenki tudja, hogy a legfontosabb számukra a béke.

Ennek a hálózatnak két sűrűsödési pontja van. Az egyik egy hatalmi, ahol a békéhez, a békéhez szükséges és a háború ellen felhasználható valóságos politikai eszközök vannak, itt most amerikai elnök áll a középpontban. A korábbi amerikai elnök nem itt állt. És van egy spirituális vagy lelki központja is ennek a hálózatnak, ahonnan újra és újra energiát, motivációt, elkötelezettséget, áldást, bátorítást kapnak a háború ellen küzdő politikusok. Ez pedig itt van a Vatikánban, magánál a Szentatyánál

– fogalmazott a miniszterelnök.

Emlékeztetett, Leó pápa a harmadik munkanapján Zelenszkij elnököt hívta fel. A spirituális központ tehát továbbra is a Vatikán, a béke folyamatosan.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy bár a nyugati világban valóban kevés vezető áll a béke pártján, ez a világban nem így van.

A Glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van. Az arabok mind, a távol-keletiek Kínával az élen szintén, az indiaiak szintén. Tehát az a nyugati ember érzékcsalódása, hogy azt hiszi, hogy aki rajta kívül van, az nem fontos, vagy nem játszik jelentős szerepet

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök megjegyezte, amikor a nyugati világról beszélünk, ott is azt kell látni, hogy annak az erősebbik fele, az Egyesült Államok a béke oldalán van. Hozzátette:

És itt Közép-Európában most jönnek vissza a békepárti és háborúellenes csehek. Szlovákiában háborúellenes kormány van, Magyarországon háborúellenes kormány van. Úgy látom, hogy Lengyelországban is fordul a szél, idő kell még, hogy tisztábban lássunk. És azt hiszem, hogy ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország ismeri be, hogy egész egyszerűen nincs pénzünk ahhoz, hogy ezt a háborút mi finanszírozzuk. Tehát arra számítok, hogy az idő múlásával szinte napról napra egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában.

Orbán Viktor részleteket is elárult a pápai audenciáról. Elmondta, egy régi könyvet ajándékoztak XIV. Leó pápának Szent Gellért életéről.