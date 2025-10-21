Döntött a Parlament: véget érhet Ruszin-Szendi Romulusz ámokfutása

október 21., kedd

A Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya kapcsán benyújtott javaslatról szavazott keddi ülésén az Országgyűlés. Mint ismert, Magyar Péter katonája a Tisza Párt szeghalmi fórumán éles lőfegyverrel az oldalán jelent meg.

Az Országgyűlés elfogadta a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint a rendszerváltás óta eltelt időszakban nem fordultak még elő olyan esetek, mint legutóbb Szeghalmon és más vidéki helyszíneken – írja a Magyar Nemzet. 

Mint ismert,

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai szakértője a Tisza Párt nyílt választói gyűléseire éles lőfegyverrel ment.

A javaslat elítéli az erőszak és a fenyegetés minden formáját, továbbá céljuk Magyarországot megőrizni olyan demokráciának, ahol a véleménynyilvánítás szabad és a véleménye miatt nem fenyegetnek senkit. Ez példátlan és teljességgel ellentmond a józan észnek.

Azóta a rendőrséghez több feljelentés érkezett az ügyben, valamint Ruszin-Szendi fegyverét is lefoglalták.

Egy joghézagot használhat ki Ruszin-Szendi

– Elítéljük a politikai agressziót, és arra kérjük a pártokat, hogy csatlakozzanak a határozati javaslathoz – fogalmazott korábban Kósa Lajos a javaslat vitájában. A Fidesz országgyűlési képviselője fellépést sürgetett az olyan agresszív cselekmények ellen, mint az, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt több rendezvényén is éles lőfegyverrel vett részt.

Ez bűncselekmény

– tette hozzá Kósa, aki szerint Ruszin-Szendi tudatosan fittyet hányt a szabályokra.

Kósa a törvények áttekintését kérte és azt, hogy a fegyvertartás szabályait szigorítsák. Mint jelezte, a mostani szabályok szerint a fegyvert el lehet kobozni, viszont a fegyvertartási engedélyt nem lehet visszavonni. Így a rendőrök azzal szembesültek, hogy hiába foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét, továbbra is szabályosan tud másik lőfegyvert tartani magánál.

Ennek a joghézagnak a felülvizsgálatát kéri Kósa Lajos a kormánytól.

De azt is szorgalmazta, hogy a kormány lépjen fel a politikai tevékenységük során rendkívüli agresszivitást mutató szervezetek ellen.

A teljes cikket itt olvashatja el.

