Elon Musk így reagált a budapesti békecsúcsra

Címkék#békecsúcs#Elon Musk#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#Orbán Viktor

A techmilliárdos közösségi oldalán osztotta meg, mit gondol a budapesti békecsúcsról.

MW
Elon Musk így reagált a budapesti békecsúcsra

Elon Musk

Forrás: MTI/EPA pool

Fotó: Shawn Thew

„Biztató” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Elon Musk amerikai milliárdos a budapesti csúcstalálkozó kapcsán, számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az amerikai milliárdos az X-en osztotta meg üzenetét az amerikai elnök bejelentésére reagálva, miszerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten találkozik majd.

Magyarország egy biztonságos ország

– mondta Trump, majd hozzátette:

„Orbán nagyon jó vezető, jól irányítja az országát. Nincs annyi problémája, mint más országoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral leszünk.”

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor az a vezető, akit ő és Putyin is kedvel.

Szeretjük Orbán Viktort

– mondta az elnök.

 

