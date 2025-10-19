Elon Musk így reagált a budapesti békecsúcsra

Az amerikai milliárdos az X-en osztotta meg üzenetét az amerikai elnök bejelentésére reagálva, miszerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten találkozik majd.

Magyarország egy biztonságos ország

– mondta Trump, majd hozzátette:

„Orbán nagyon jó vezető, jól irányítja az országát. Nincs annyi problémája, mint más országoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral leszünk.”

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor az a vezető, akit ő és Putyin is kedvel.

Szeretjük Orbán Viktort

– mondta az elnök.