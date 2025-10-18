A baloldal bagatellizálja a budapesti békecsúcs jelentőségét

„Sajnálom, tiszás baloldal, de Orbán Viktornak most sem igaza van, hanem igaza lesz!” – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója állítását három plusz egy érvvel támasztotta alá.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Kaiser Ákos / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A budapesti békecsúcs egyfelől és mindenekelőtt természetesen azért generációs jelentőségű, mert véget vethet a valóban orosz agresszió miatt indult, de hathatós brüsszeli „segítséggel” is globálissá eszkalált ukrajnai háborúnak: Trump és Putyin magyar földön létrejövő találkozója kézközelbe hozza a békét – mutatott rá első pontként.

A főigazgató a második pontban azt is jelezte, hogy mindennek van egy erős aktuál- és belpolitikai dimenziója is:

bizonyítja, hogy amit fősodratú balos-liberális-tiszás nyilvánosság mond vagy sugall Magyarország és Orbán Viktor kapcsán, az egész egyszerűen nem igaz. Magyarország megy jó irányba az autópályán, ők meg a helikopter.

Ahogy a korábbi unorthodox gazdaságpolitika, a rezsicsökkentés, a határvédelem kapcsán, a békemisszió ügyében is megpróbálták eltagadni a dolog lényegét, hol hasztalannak, hol nevetségesnek, hol barbarisztikusnak állítva be a magyar álláspontot. Megint kiderült: nekik nem csak magával az állásponttal volt bajuk, hanem legfőképp azzal, hogy az magyar – mutatott rá Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

Most, hogy a világ vezető hatalmai úgy gondolják, pontosan az eddigiekben vitt józan, realista, békepárti vonala miatt Budapest alkalmas egy ilyen csúcs lebonyolítására, minden eddigi kamuérv-készlet dugába dől: már hogy „Orbán kiiratkozott a késsel-villával enni tudók klubjából”, hogy „elszigetelődött”, hogy „magára maradt, már senki nem veszi komolyan” – írta a főigazgató. Majd rámutatott: éppen arról van szó, hogy új világ van, átalakul a globális hatalmi struktúra, Brüsszel erre képtelen jól reagálni, a magyar jobboldal viszont érti, mi zajlik körülöttünk, és ezt felhasználva azonosítja be és viszi sikerre a magyar érdeket:

ezt hívják konnektivitásnak, összekapcsoltságnak, hogy minden fontos szereplővel jó viszonyban legyünk. Igen, ennek köszönhető, hogy most tényleg Magyarországon a világ szeme.

Persze igazolást nyer, hogy a szembekötve héjáskodó, háborúpárti, blokkosodásra építő EU-s politika – amelynek Magyar Péterék és az őket reklámozó hazai balos „sajtó” szügyig a része – tévút és Európát az eljelentéktelenedés útjára viszi – tette hozzá.