Andrej Babis méltatta Orbán Viktort

Andrej Babis, patrióta cseh politikus közösségi oldalán fejezte ki támogatását Orbán Viktor és Donald Trump iránt, kiemelve, hogy a magyar miniszterelnök egyedüliként képviselte a visegrádi országokat a sarm-es-sejki békecsúcson – számolt be a Magyar Nemzet.

Teljesen egyetértek Donald Trumppal – Orbán Viktor nagyszerű vezető. Nem meglepő, hogy ő volt az egyetlen V4-es vezető, aki részt vett az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett békecsúcson

– írta Babis az X-oldalán.

I fully agree with President Trump - Viktor Orbán is a great leader. It’s no surprise he was the only representative of the V4 countries to attend the peace summit in Sharm el-Sheikh, Egypt, where 27 world leaders - including only 7 from the E.U. - met to finally put an end to… https://t.co/aQb1abXS5K — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 14, 2025

A politikus bejegyzésében rámutatott, hogy

a nemzetközi találkozón 27 állam- és kormányfő vett részt, köztük mindössze hét európai uniós vezető.

A békecsúcs célja az volt, hogy véget vessenek a Gázában dúló háborúnak, és megteremtsék a tartós rendezés alapjait.

Hálás vagyok Trump elnöknek, hiszen az ő diplomáciai erőfeszítései nélkül ma nem beszélhetnénk békéről a Közel-Keleten

– mondott közszönetet Babis Donald Trumpnak.