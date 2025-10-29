A Pro Filii Alapítvány 55 milliós adománnyal támogatta a daganatos gyermekek gyógyulását

A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány 55 millió forint értékű adományának köszönhetően új orvosi műszereket tudott beszerezni a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat három kezelőcentrumába – közölte a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatósága szerdán.

Tájékoztatásuk szerint a daganatos gyermekek gyógyulásához elengedhetetlen eszközök ünnepélyes átadását a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben tartották.

A Pro Filii Alapítvány által támogatott Magyar Gyermekonkológiai Hálózat nyolc egészségügyi intézmény onkológiai kezelőcentrumán keresztül fogja össze a daganatos gyermekeket gyógyító orvosokat és szakápolókat országszerte. Évente 250-300, valamilyen daganatos megbetegedéssel újonnan diagnosztizált gyermeket kezelnek, és mivel a teljes gyógyulás csak öt év után mondható ki, jelenleg mintegy 1250-1500 gyermek terápiáját biztosítják – írták.

A közleményben idézték Kriván Gergely hematológust, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat elnökét: „szervezetünk alapvető célja már több mint 50 éve az, hogy a földrajzi távolságoktól függetlenül minden magyarországi gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a legmodernebb daganatterápiákban. A fejlesztéseinket és beruházásainkat azonban a jóérzésű emberek és támogatóink segítsége nélkül nem mindig tudnánk megvalósítani. A Pro Filii Alapítvány nagylelkű adománya is egy fontos mérföldkő most a számunkra, hiszen ennek köszönhetően sikerült új infúziós pumpa- és betegmonitorozó rendszerekkel bővíteni a hálózatunkhoz tartozó budapesti, szegedi és pécsi kezelőcentrumok orvosi eszközparkját”.

Az eseményen Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, az alapítvány számára „kiemelt fontosságú, hogy olyan karitatív célú kezdeményezések mellé álljanak, amelyek hosszú távon elősegítik a hazai egészségügy fejlődését”.

Hiszünk abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a beteg gyermekek érdekében tett társadalmi felelősségvállalásunk példát mutat és maradandó értéket teremt. A mostani, 55 millió forintos adományunk révén a daganatos gyermekek ellátása, a szakemberek munkájának támogatása mellett a Magyar Gyermekonkológia Hálózat nemzetközi mércével nézve is a legmagasabb szintű ellátást tudja biztosítani

– mondta Várkonyi Andrea.