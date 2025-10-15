A miniszterelnök bejelentette: jön az Orbán–Trump-találkozó (videó)

Orbán Viktor a Mandinernek nyilatkozva elmodta, szombat este tudta meg, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta a Sarm es-Sejk-i békecsúcsra Egyiptomba. Mint mondta, ez azért volt meglepő, mert tudta, hogy Donald Trump Egyiptomba utazik, de hogy lesz egy ilyen csúcstalálkozó, az nem volt tudott dolog – írja a Magyar Nemzet.

ezek bonyolult és régi sérelmekről szóló ügyek. Az, hogy eljön az amerikai elnök az izraeli parlamentből egy csúcsra, és ott le tud ülni egy olyan megállapodást aláírni, amin a török, az egyiptomi, és a katari vezetők vannak jelen, és ezzel a megállapodással megerősítik azt a megállapodást, amit az izraeliek írtak alá a Hamásszal, ezt összehozni, ahhoz nagyon szerencsés csillagállás kell. Úgy gondolom, hogy szombat este gondolták úgy az amerikaiak, hogy hétfőre állnak majd szerencsésen a csillagok, és ezt a pillanatot nem szabad elengedni

Orbán Viktor kiemelte, hogy

nagyon bonyolult egy ilyen tárgyalási folyamat, különösen, hogyha déli országok vesznek részt egy ilyen tárgyalássorozatban, ott minden változik az utolsó pillanatban. Így bármennyire is meglepő, ehhez a sikerhez ehhez az amerikai elnöktől alázat is kellett

Orbán Viktor részvételét a békecsúcson a közvélemény nagy része diplomáciai sikerként értékeli, ugyanakkor vannak olyan ellenzéki hangok, amelyek nem tudják hova tenni ezt. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kiemelte:

Igen, nem olyan egyszerű nekik, de messze vannak az eseményektől. De az igazság az, hogy ott volt a helyünk. Tehát mi azért voltunk ott, mert ott volt a helyünk. Mióta Trump elnök visszatért, azóta a világban formálódik egy világhálózat, olyan emberekből, olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét.

A miniszterelnök kiemelte: ezek az emberek Trump elnök úr körül gyűlnek össze, ott az erő, ott van a képesség, és ennek a hálózatnak Magyarország része.

Akkor is a béke oldalán álltunk, amikor nem volt ilyen hálózat, csak most már van is egy ilyen hálózat. És ez nem korlátozódik Európára, sőt a nyugati világra, hanem vannak benne keleti emberek is

