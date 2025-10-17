október 17., péntek

Budapesti csúcstalálkozó

3 órája

A külügyminiszter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett

Címkék#csúcstalálkozó#Vlagyimir Putyin#Szijjártó Péter

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben elárulta, hogy telefonon egyeztetett Jurij Usakovval, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával.

MW
A külügyminiszter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szijjártó Péter a bejegyzéshez ezt írta: „Készülődés ezerrel, a vonalban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.”

Szijjártó Péter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett
Szijjártó Péter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, a szuperhatalmak magyarországi csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak, ugyanakkor súlyos presztízsveszteség az Európai Uniónak. Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti megbeszélése újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország nemzetközi súlya és diplomáciai mozgástere tovább erősödik.

📞 Készülődés ezerrel, a vonalban Yuri Ushakov, a orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.

Posted by Szijjártó Péter on Friday, October 17, 2025

 

 

