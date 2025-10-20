1 órája
A Fidesz–KDNP stabilan vezet a Tisza Párt előtt az egyre élesedő kampányban
A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában
A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, ellenben a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előrelépni – derült ki az Alapjogokért Központ felméréséből, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.
A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos kormánypárti népszerűségi előny hátterében a Tisza Párt utóbbi hetekben kirobbant botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat.
Az egyik oldalon átgondolt nemzetpolitika: édesanyáknak járó szja-kedvezmények, a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon start program, szépkorúak számára élelmiszer-utalvány, fix 3 százalékos kamatozású beruházási kkv-hitel és békeorientált külpolitika.
Már több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványokat
A másik oldalon brüsszeli megszorítócsomag: brutális szja-emelés, kórház- és iskolabezárások, gyanús ukrán kapcsolat, adatszivárgási botrány és háborús készülődés.
Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét.
A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott. Amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza Világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz–KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, amely az eddigi kampányát jellemezte.
Orbán Viktor: alapvető egzisztenciális érdekünk, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon
Az Otthon start program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő budapesti békecsúcs, a három- és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó szja-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a Digitális Polgári Körök által.
A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak az említett belpolitikai sikerek, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.
Apad a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok
Az Alapjogokért Központ októberi közvélemény-kutatása a magyarországi lakcímmel rendelkezők várható választási magatartását ebben a kontextusban mérte fel a hónap közepén.
Az adatok egyértelmű, stabil, ugyanakkor szűk kormánypárti népszerűségi előnyt és négypárti parlamentet mutatnak: a Fidesz, a KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánk (6 százalék) áll a bejutási küszöbérték felett.
