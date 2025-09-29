szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Fogságban

1 órája

Ukrán kémbotrány: a gyanúsított további két hónapig letartóztatásban marad

Címkék#Holló István#kémbotrány#bűncselekmény

A bíróság legutóbbi végzése szerint Holló István, akit kémkedéssel gyanúsítanak, további két hónapig marad letartóztatásban – értesült a Magyar Nemzet. Holló nevét az ukrán kémbotrány kapcsán emlegették, mivel a gyanú szerint Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének feltérképezésére irányuló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.

MW
Ukrán kémbotrány: a gyanúsított további két hónapig letartóztatásban marad

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

A bíróság november 21-ig meghosszabbította a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából. A végzés nem végleges – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy 

a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van.

Hollót korábban a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték, és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.

Kocsis azt is kifejtette: 

Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.

Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

A Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül, hogy a gyanúsított milyen kapcsolatban állhatott a Tisza Párt honvédelmi szakértőjével.

