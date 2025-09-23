Történelmi diplomáciai látogatásra készül Magyarország

„Ez a tárgyalás is eredményes volt. A történelem során először fog a brunei szultán Magyarországra látogatni!” – kezdte bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Dato Erywan Pehin Yusof külügyminiszterrel legutóbb Dunakeszin találkoztunk munkavacsora keretében, most pedig New Yorkban tárgyaltunk, majd véglegesítettük a részleteket. Szeretettel várjuk Hassanal Bolkiah szultánt!

– tette hozzá.

Pakisztán továbbra is támogatja a Mol munkálatait

„A Mol legtávolibb érdekeltsége Pakisztánban van, ahol egy nagyon komoly mezőn végeznek munkálatokat.

A jó politikai kapcsolat ilyenkor kulcskérdés, és Mohammad Ishaq Dar miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter arról biztosított, hogy Pakisztán továbbra is teljes mellszélességgel támogatja a projektet” – jelentette be a külügyminiszter közösségi oldalán.

Fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával

Szijjártó Péter New Yorkból jelentette be, hogy Magyarország kész kölcsönösen előnyös együttműködést kialakítani Kubával.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta: „Mivel nyitott, exportorientált gazdaság vagyunk és mindig keressük az együttműködési lehetőségeket, ennek eredménye, hogy újabb exportnövekedést regisztrálhatunk Kubával, ugyanis a bábolnai csirkére egyre jelentősebb a kereslet a karibi országban.”

Van mire alapozni a további együttműködést Bruno Rodríguez Parrilla külügyminiszterrel

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.