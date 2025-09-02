Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról írt, hogy a Tisza Párt vezetői a hétvégén Kötcsén próbálnak majd figyelmet kelteni, miközben szerinte saját adóemelési csomagjuk okozza vesztüket – szemlézte a Facebook-bejegyzést a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté emlékeztetett, hogy a polgári oldal ismert szereplői minden évben Kötcsén indítják az őszi politikai szezont, idén sem lesz ez másképp.

A frakcióvezető információi szerint Magyar Péterék provokációt szerveznek Kötcsére, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési terveikről.

Azokba ugyanis várhatóan bele fognak bukni, ahogy azt Tarr Zoltán is megjósolta

– írta.