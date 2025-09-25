Ha a Tisza Párt nyer, sok kisvállalkozás ellehetetlenül

„Döbbenetes számomra, hogy a Tisza Párt már a vállalkozókat is támadja” – mondta a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. Hozzátette, hogy Magyar Péter legújabb gazdaságpolitikai főtanácsadója egy konferencián azt állította: az állam túl sok pénzzel támogatja a vállalkozókat, és szerintük jelentős összegeket lehetne elvonni tőlük. „Állítják, hogy alacsonyak az adók, sok az adókedvezmény, és túl szerteágazó a támogatási rendszerünk” – fűzte hozzá.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézete munkatársa

A főtanácsadó elmondta: eddig is lehetett tudni, hogy készül a Tisza-adócsomag, benne a többkulcsos szja-val és a családi adókedvezmények, valamint a fiatalok és az anyák adómentességének megvonásával,