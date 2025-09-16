1 órája
A Tisza-applikáció akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet
A Magyar Péterék által indított mobilos alkalmazás nemcsak szimpatizánsszervezésre, hanem érzékeny személyes adatok begyűjtésére is alkalmas lehet, ami akár nemzetbiztonsági kockázatot is felvet – figyelmeztetett az alkotmányjogász a Tisza-applikációval kapcsolatosan.
A Magyar Péter pártja által működtetett alkalmazásnak, a Tisza-applikációnak az alkotmányjogász szerint akár nemzetbiztonsági kockázata is lehet
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Az applikáció működésével kapcsolatban joggal merül fel a kérdés, hogy valóban szimpatizánsokat keresnek, vagy inkább adatgyűjtésre használják a rendszerbe belépő aktivisták személyes adatait” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán, a Tisza Világ elnevezésű mobilos alkalmazásával kapcsolatban.
Az alkotmányjogász szerint nem árt az óvatosság.
A biometrikus azonosítás, valamint a kamera, mikrofon, fotók, helyadatok és egyéb eszközfunkciókhoz való hozzáférés lehetősége ugyanis olyan széles körű megfigyelést tesz lehetővé, amely túlmutathat a szimpatizánsszervezés észszerű keretein.
Ifj. Lomnici Zoltán a lapnak felidézte, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2024-ben kiadott ajánlása külön felhívta a figyelmet arra, hogy
a politikai pártok adatkezelésének átláthatónak, konkrétnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük.
A hatóság kifejezetten bírálta a sablonos, semmitmondó adatkezelési tájékoztatókat, és hangsúlyozta, hogy az érintetteknek pontosan tudniuk kell, ki kezeli az adataikat, milyen célból és meddig. Jó gyakorlatként említi az adatfeldolgozók pontos megnevezését, a tájékoztatók közérthetővé tételét, valamint annak világossá tételét, hogy az adatkezelés célja nem rejtett adatbázisépítés, hanem valóban a választóval való kapcsolatfelvétel.
Az alkotmányjogász tisztázta:
amennyiben a Tisza Párt által készített applikáció nem a szimpatizánsok megszólításának tiszta eszközének minősülne, hanem egy kifinomult adatgyűjtési mechanizmus lenne, úgy megvalósul a személyes adattal visszaélés bűncselekménye, és akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Ha a párt adatkezelési tájékoztatója csak általános megfogalmazásokat tartalmaz, és nem ad pontos választ arra, kik férhetnek hozzá az adatokhoz, milyen célból kezelik azokat és mennyi ideig őrzik meg, akkor a szabályok puszta formális teljesítése mellett is hiányzik a valódi átláthatóság.
Személyes adatokat gyűjt Magyar Péterék új alkalmazása
A cikk arra is kitér, hogy a Tisza Világ applikáció letöltése, majd regisztráció után az érdeklődő rögtön be is állhat aktivistának, ehhez azonban el kell fogadnia egy önkéntes szerződést, ami szintén aggályokat vet fel – az alkotmányjogász erre is részletesen kitért.
A teljes cikket a részletekkel IDE kattintva olvashatja el.