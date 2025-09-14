39 perce
Kiderült, ezért növelnék az adókat Magyar Péterék
Napok óta a Tisza-adóról szólnak a hírek, egy kiszivárgott belső dokumentum szerint Magyar Péterék a személyi jövedelemadó jelentős növelését tervezik, de szó van a társasági adó emeléséről és a rezsicsökkentés eltörléséről is. Sokan foglalkoztak a témával, de eddig még senki sem tette fel a kérdést: miért akar a Tisza Párt komoly összegeket elvonni a magyar családoktól? Hova kell a pénz? A héten a válasz is kiderült: Ukrajnának akarják adni.
Adóemelések, a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, általános megszorítások – egyre durvább részletek derülnek ki a Tisza-csomagról. Magyar Péterék teljes átverésre készültek a magyar emberekkel szemben. Óriási összegeket vennének el a magyaroktól, a héten világossá vált, hogy miért: Ursula von der Leyen évértékelő beszéde után nyilvánvaló, Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni, ezért kell elvenni a magyaroktól. Erre kell a Tisza-adó. Mindenki azt kérdezte: mire kell a pénz? Kiderült: Ukrajnára – írja cikkében az Ellenpont.
Az írás hangsúlyozza, hogy
a magyar gazdasági helyzet egyáltalán nem indokolja a Gyurcsány-korszakra emlékeztető drasztikus lépéseket. A magyar költségvetés a háborús helyzet ellenére stabil, a kormány az elmúlt hónapokban több családtámogatási tételt is bevezetett, a GDP-s kilátások pedig a 2026-os évre vonatkozóan kedvezőek.
A Tisza vezetői próbálták eltitkolni, hogy átverésre készülnek. Elég csak a párt alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólására gondolni: a politikus arról beszélt egy nem sajtónyilvános fórumon, hogy nem mondhat el mindent a terveikről, mert akkor megbuknak.
Mostanra kitisztult a kép: Magyar Péterék Brüsszel követeléseit teljesítik. Képviselőik innen kapják a havi többmilliós fizetésüket, és több pártrendezvényt is az uniós kasszából fizettek. Ráadásul Magyar Péter a mentelmi jogáért is reszket, hiszen a tavaly ellopott telefon miatt bíróság elé kerülne, ha Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem védené meg.
Háborús retorika, üres szólamok: látszatpolitizálás Ursula von der Leyen EU-elnöksége
A Tisza politikusai abban a Európai Néppárti frakcióban (EPP) ülnek, amely Ursula von der Leyen személyében a bizottsági elnököt adja, azaz az uniós irányvonalat meghatározza. A politikában mindig ára van a támogatásnak: a Tisza rendre kénytelen kiszolgálni Von der Leyenék akaratát. A Tisza uniós képviselői ezért feszítettek ukrán pólóban, ezért támogatják különböző trükkökkel Ukrajna uniós tagságát.
Most kiderült: az is feladatuk, hogy minden támogatást megszerezzenek Ukrajnának, még úgy is, hogy a magyar adófizetőktől kell elvenni hozzá a pénzt.
„Európa harcban áll. Egy egységes kontinensért harcol, ahol béke uralkodik. A szabadságáért és a függetlenségéért. Értékeinkért és demokráciáinkért. (...) Ne legyenek kétségeink: a harc tétje a jövőnk” – adta ki évértékelő beszédében a parancsot az Európai Bizottság elnöke, aki még azt is hozzátette, hogy „Ukrajna szabadsága Európa szabadsága”.
A háborús pszichózisban lévő bizottsági elnök szóba sem hozta az egész kontinenst sújtó gazdasági és rezsiválságot, vagy éppen a szankciós politika hatástalanságát. Helyette egy kemény hangvételű háborús beszédet mondott, és saját legnagyobb problémájának újra Ukrajna katonai konfliktusát nevezte. A beszédben 37-szer említette meg Ukrajnát vagy Zelenszkij ukrán elnököt.
Senki sem tett Ukrajnáért annyit, mint Európa. Eddig közel 170 milliárd euró összegű katonai és pénzügyi támogatást nyújtottunk. De többre lesz szükség
– mondta ki a lényeget Ursula von der Leyen, aki a közös uniós költségvetésből még az eddigi elképesztő összegnél is több forrást biztosítana Volodimir Zelenszkijnek.
Európa a szabadságért, a függetlenségért és a demokráciáért küzd, ezért elengedhetetlen, hogy Ukrajna megkapja a szükséges fegyvereket és pénzügyi forrásokat
– ezzel az idézettel foglalható össze Ursula von der Leyen beszéde.
Orbán Viktor: a Tisza Pártot Brüsszelből zsarolják, irányítják (videó)
Az Ellenpont a továbbiakban arról ír, hogy Ursula von der Leyen ellen több bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, ezért is érdeke az Európai Bizottság elnökének, hogy minél több tagállamot állítson a megosztó háborús elképzelései mögé. Magyarország eddig ellenállt a törekvéseiknek, Orbán Viktor kormányfő több alkalommal is vétózott, ezért Brüsszel szándéka, hogy hazánkban egy olyan kormány kerüljön hatalomra, amely hajlandó követni őket a háború kérdésében, és hajlandó lenne anyagilag támogatni Ukrajnát.
Figyelemre méltó része volt Ursula von der Leyen beszédének az is, amikor azt mondta: „az együtt szavazás, az egyetértés, az egyhangúság béklyóját le kell dobni”. Ezzel egyértelműen Orbán Viktorra és a magyar kormányra utalt, ugyanis nélkülük már eddig is minden pénzt megkaphatott volna Ukrajna. A Tisza Pártnak ez is a feladata lenne: lemondani a vétó lehetőségéről, arról, hogy a magyar érdekeket képviseljék. Lényegében erre utalt Tarr Zoltán tiszás alelnöknek a magyar önrendelkezés és az Európai Unió viszonyáról napvilágot látott önleleplező nyilatkozata is.
Ezeket a megszorításokat jelentené a Tisza-adó
Az Ellenpont cikke Ursula von der Leyenék akaratával magyarázza tehát, hogy Magyar Péterék megszorításokat terveznek a választás utánra. A cikk egyúttal emlékeztet arra is, hogy a párt politikusainak és szakértőinek elszólásai alapján miből is állna a Tisza-csomag:
- Jövedelemadó-emelés: Előbb az Index írta meg, hogy a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett.
- Rezsicsökkentés eltörlése: Az Ellenpont számolt be elsőként arról, hogy a szintén a Tisza tanácsadójának állt Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.
- Anyák adómentességének eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is. Ahogy az Ellenpont nyilvánosságra hozta, Surányi a fenti rákosmenti fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.
- 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita, a Tisza másik tanácsadója fejtette ki, hogy nem értenek egyet a 13. havi nyugdíjjal.
- Áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség” az áfacsökkentés ígérgetése. De hasonlóan nyilatkozott Surányi György tanácsadó is, aki elmondta, hogy amennyiben megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek”, azokkal szemben, akik csirkefarhátot fogyasztanak. Ez azért érdekes, mert az áfacsökkentésre hivatkozva emelnének más adókat – de még a saját (egyébként értelmetlen és káros) ígéretüket sem akarják betartani.
- 1000 forintos benzinár: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okoznának
- Társasági adó emelése: Az Index írt arról csütörtökön, hogy a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót – 20, 30 és 40! százalékos kulcsokkal – vezetne be a Tisza. Ezt a gondolotot erősíti a párt tanácsadójának, és támogatójának, Raskó Györgynek az Ellenpont12 által nyilvánosságra hozott elszólása, amely szerint a Tisza rejtélyes programja épp a társasági adót érintené az SZJA mellett.
