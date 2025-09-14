Kiderült, ezért növelnék az adókat Magyar Péterék

Adóemelések, a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, általános megszorítások – egyre durvább részletek derülnek ki a Tisza-csomagról. Magyar Péterék teljes átverésre készültek a magyar emberekkel szemben. Óriási összegeket vennének el a magyaroktól, a héten világossá vált, hogy miért: Ursula von der Leyen évértékelő beszéde után nyilvánvaló, Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni, ezért kell elvenni a magyaroktól. Erre kell a Tisza-adó. Mindenki azt kérdezte: mire kell a pénz? Kiderült: Ukrajnára – írja cikkében az Ellenpont.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy korábbi sajtótájékoztatón az Európai Parlament strasbourgi épületében

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Az írás hangsúlyozza, hogy

a magyar gazdasági helyzet egyáltalán nem indokolja a Gyurcsány-korszakra emlékeztető drasztikus lépéseket. A magyar költségvetés a háborús helyzet ellenére stabil, a kormány az elmúlt hónapokban több családtámogatási tételt is bevezetett, a GDP-s kilátások pedig a 2026-os évre vonatkozóan kedvezőek.

A Tisza vezetői próbálták eltitkolni, hogy átverésre készülnek. Elég csak a párt alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólására gondolni: a politikus arról beszélt egy nem sajtónyilvános fórumon, hogy nem mondhat el mindent a terveikről, mert akkor megbuknak.

Mostanra kitisztult a kép: Magyar Péterék Brüsszel követeléseit teljesítik. Képviselőik innen kapják a havi többmilliós fizetésüket, és több pártrendezvényt is az uniós kasszából fizettek. Ráadásul Magyar Péter a mentelmi jogáért is reszket, hiszen a tavaly ellopott telefon miatt bíróság elé kerülne, ha Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem védené meg.