A Tisza-adó története: így épül Magyar Péterék ámokfutása

Az Origo időrendbe szedte, hogy mi történt múlt kedd óta, amikor nyilvánosságra került a Tisza brutális adóemelésről szóló javaslata.

A nap, amikor robbant a Tisza-adó híre

Augusztus 26, kedd. Bombaként robbant a hír, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt brutális lakossági adóemelést készít elő.

A Tisza-adó hátrányait Magyar Péterék hazugságai sem tudják eltagadni

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

A részletekről az Index számolt be egy, a birtokába került belsős feljegyzés alapján. Eszerint a Tisza Párt a mostani egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert vezetne be. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos adót is fizetnének.