Tisza-adó

1 órája

Mélyen hallgat a balliberális média Tarr Zoltán botrányos vallomásairól

Címkék#Tarr Zoltán#vallomás#Magyar Péter#Hollik István#KDNP

Hollik István a máskor magukat függetlennek és objektívnek beállító portáloknak üzent.

MW
Mélyen hallgat a balliberális média Tarr Zoltán botrányos vallomásairól

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője az Európai Parlament strasbourgi épületében 2024. október 24-én

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Nyílt levelet írt Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a Telex.hu, a 444.hu, a 24.hu, a HVG.hu és az RTL szerkesztőségének. A képviselő nehezményezte, hogy a lapok még csak be sem számoltak a tiszás Tarr Zoltán botrányos kijelentéseiről – írja a Magyar Nemzet.

Önök ezek szerint nem gondolják, hogy a kiegyensúlyozott és tisztességes tájékoztatás megköveteli, hogy az önök felületein is választ kapjanak a magyar választók legalább az alábbi kérdésekre: melyek azok a dolgok, amelyekről nem lehet beszélni a választóknak? Magyar Péter egyetért Tarr Zoltán kijelentésével? Mi az, amit Tarr Zoltán nem mondott el, mert abba belebuknának? Persze az elhangzottak sokkal több kérdést igényelnek, de a fentieket biztosan

– írta a kormánypárti politikus a Facebook-oldalán. Hollik István emellett azt a kérdést is feltette, mi az oka annak, hogy a balliberális médiumok ezeket a kérdéseket nem tették fel?

„A választ sejtem, de mégiscsak furdal a kíváncsiság. Hangsúlyozom: én csak kérdezem önöket, nem pedig fenyegetem. Ellentétben Magyar Péterrel, aki ha nem azt írják róla, amit szeretne, rögtön ezt teszi. Ha csak fele olyan lelkesedéssel vágnak neki tisztázni ezeket a kérdéseket, mint amilyen elánnal tudósítanak a Budapest Pride-ról, azzal biztos segíteni tudnak a magyar embereknek a tisztánlátásban”

– zárta bejegyzését a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője.

Megírtuk, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

 

