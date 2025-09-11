Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán

A cikk az előzményeket is felidézte – jelesen, hogy Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint

a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon– ahol Tarr Zoltán színt vallott a tiszás tervekről – is többek között erről volt szó

– mutat rá a cikk.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– idézték Tarr elhíresült kijelentését.

Tarr Zoltán arról beszélt, a beszéde a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni.