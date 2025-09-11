szeptember 11., csütörtök

Kínos mentegetőzés

1 órája

Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán

A Tisza Párt adóemelési terveiről is beszélt Magyar Péter alelnöke a 444-nek adott interjúban. Tarr Zoltán elismerte, hogy hibát követtek el az Etyeken tartott fórumon, ám továbbra sem tisztázta, hogy pontosan mit takar a párt által javasolt progresszív adóemelés. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem érdemes beszélni – a részleteket csak a győzelem után hoznák nyilvánosságra.

MW
Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 17-én

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Az a reményünk, hogy a választási győzelmünket követően lehet majd párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában

idézte a Magyar Nemzet Tarr Zoltánnak a 444-nek adott interjúban elhangzott kijelentését

A Tisza Párt alelnöke szerint politikai értelemben valóban hibázott azzal, amit az etyeki fórumon mondott, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy valóban adóemelésre készülnének, csupán a botrány után nyilvánosságra hozott tervükre hivatkozott

hívta fel a figyelmet a lap. 

A cikk az előzményeket is felidézte – jelesen, hogy Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint 

a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.  A híres etyeki fórumon– ahol Tarr Zoltán színt vallott a tiszás tervekről – is többek között erről volt szó

– mutat rá a cikk. 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

idézték Tarr elhíresült kijelentését. 

Tarr Zoltán arról beszélt, a beszéde a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni. 

 A politikus, szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat, azt mondta, hogy ha győznek, reméli, hogy már nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.

A Tisza 106 egyéni jelöltjéről szólva azt mondta, megfelelő kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen kérdésekről különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak – részletezi a cikk, amely arra is kitér, hogy 

a Magyar Nemzet birtokába került újabb hangfelvételen Tarr Zoltán világít rá arra, hogy az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt között szoros együttműködés van. 

A teljes cikket itt tudja elolvasni

