Szijjártó Péter: a horvátok profitéhsége nem veheti el a magyar rezsicsökkentés eredményeit (videó)

A miniszter végül arra is kitért, hogy Horvátország az elmúlt években az esetek többségében nem volt tisztességes Magyarországgal szemben az energiaszállítások terén.

Gondoljunk csak bele, a Mol nyert egy választott bírósági pert néhány évvel ezelőtt, amelynek nyomán jelenleg 270 millió dollárral tartozik a Molnak a horvát állam. Ez egy bírósági ítéleten alapuló tartozás, amelyet a horvát állam mind a mai napig nem rendezett

– emlékeztetett.

Szijjártó Péter: Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak

Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Roszen Zseljazkov arról beszélt, hogy 2026-ban felmondják az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést.

Mivel az erről szóló cikk először egy ukrán portálon jelent meg, azt gondoltam, az a helyes, hogyha megkérdezem a bolgárokat, hogy valójában mit is mondtak és mi is az álláspontjuk. Úgyhogy felhívtam Zecso Sztankov barátomat, aki Bulgária energiaügyi minisztere, és kérdeztem tőle, hogy akkor mi az álláspontjuk

– tájékoztatott.

Ő arról biztosított engem, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak, Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot, és azt mondta, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozata a REPowerEU esetleges döntésének keretében értelmezendő

– húzta alá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez az Európai Bizottság azon „borzasztó” javaslata, amelynek célja az orosz energiahordozók teljes kiiktatása.

„Azonban ez még csak egy javaslat, erről döntés nincsen, még zajlik a vita. Úgyhogy Bulgáriában időről időre felreppennek ilyen hírek” – fogalmazott.

Két éve lehetett talán, amikor a most ellenzékben lévő párt kormányon volt, és egy olyan adót akartak kivetni a tranzitra, amelyet csak az orosz gázra vetettek volna ki, ami nyilván ellehetetlenítette volna a szállítást. Akkor ezt eltörölték, miután jeleztük, hogy akkor gond lesz a schengeni csatlakozásukkal

– emlékeztetett.