Szijjártó: egy antifa terrorista oldalára állt az Európai Parlament
Az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy nem járult hozzá az antifa terrorista Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséhez, ezzel segítve őket a felelősségre vonás elkerülésében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban, írja az MTI.
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy előző héten olyan javaslattal fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, hogy az Egyesült Államok példáját követve minősítsék terrorszervezetnek az Antifa mozgalmat.
„Mert az Antifa az egy terrorszervezet. Az Antifa szélsőséges ideológiát terjeszt, és ennek a szélsőséges ideológiának a keretében gyakorlatilag biztatást adnak arra, hogy mindazokkal szemben erőszakosan lépjenek fel, akik ezzel az erőszakos ideológiával nem értenek egyet”
– húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.
Az Egyesült Államokban terrorszervezetté nyilvánították az Antifát
„Hát mit csináltak Magyarországon? Mit csináltak Budapesten? Mit csinált ez az Ilaria Salis nevű nő Budapesten? Egy banda tagjaként a nyílt utcán, Magyarországon embervadászatot hajtottak végre, és agyonvertek embereket csak azért, mert azt gondolták róluk, hogy valamifajta más ideológiát követnek” – folytatta.
„Ez terrorizmus, ezt nem lehet másként minősíteni, ez nyílt utcai embervadászat. Most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti” – tette hozzá.
Az Antifa Budapestre irányította akcióját: a 2023-as embervadászat részletei
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Európai Parlament ismételten kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy Magyar Pétert és Ilaria Sarist „mentegetik és rejtegetik a magyar hatóságok elől”.
„Én azt gondolom, hogy aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé, mégis most ez történik mindkét személy esetében, és az Európai Parlament jól láthatóan segíti ezeket az embereket abban, hogy bujkáljanak a felelősségre vonás alól”
– fogalmazott.
Orbán Viktor a mentelmi döntésről: szégyen és gyalázat!Bebizonyosodott: az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere.
„Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy az Antifát igenis terrorszervezetté kell nyilvánítani, mert az, és az Európai Parlament ebben az esetben egy terrorszervezetet menteget, ami egészen egyszerűen elfogadhatatlan, felháborító” – összegzett.