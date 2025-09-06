Szijjártó Péter: hat magyar konzul segíti magyar szurkolókat Dublinban (videó)

„A szurkolók gyülekezési pontja a Slattery’s Pubban lesz 18 órakor, amely 500 méterre található az Aviva Stadiontól, majd a vonulás 18 óra 30 perckor kezdődik” – tudatta Szijjártó Péter.

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai a dublini Aviva Stadionban tartott stadionbejáráson 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

„A helyszínen összesen hat magyar konzul teljesít majd szolgálatot annak érdekében, hogy ha bárkinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, vagy segítségre van szüksége, akkor hozzájuk tudjon fordulni. Két konzul kollégám a stadionban várja majd a szurkolókat. Ketten lesznek jelen a gyülekezési ponton és a vonulás során. Két konzulunk pedig a repülőtéren segít majd a járatok érkezésekor és indulásakor a magyar szurkolóknak”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy szombaton két járat indul Budapestről Dublinba, vasárnap pedig három az ellenkező irányban. "

Tehát a konzuljaink a reptéren is ott lesznek, hogy ha a magyar szurkolóknak a beutazáskor vagy hazainduláskor bármi problémájuk van, vagy segítségre szorulnak, a konzuljainkhoz fordulhatnak

– húzta alá.

És természetesen az Országos Rendőr-főkapitányságtól is utaznak ki delegáltak, ők összesen hárman lesznek

– folytatta.

A miniszter tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától: +36 30 120 9151.

Mindenkinek jó szurkolást és magyar győzelmet kívánok!

– összegzett.