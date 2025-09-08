Az illegális migrációval emelkedik a nők elleni erőszak száma is Európában

A magyar közvéleményhez hasonlóan Olaszországot is megdöbbentette a magyar turistalányokat ért szexuális bűncselekmény, amelyet marokkói illegális migránsok követtek el. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Catania közelében található Paterno településen a tengerpartról tartottak a szállásuk felé, amikor két férfi felajánlotta, hogy elviszi őket.

Azonban nem a szállásukra, hanem egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol megerőszakolták őket.

A megrázó eset sajnos nem egyedi.

Rengeteg ilyen bűncselekmény történik, európai lakosokkal szemben is elkövetnek hasonló agressziót, akár turistákkal szemben is, mert – legyünk őszinték – Olaszországban szinte hétköznapivá váltak az ilyen támadások

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.

A nyugati kormányok migrációs politikája miatt az elmúlt évtized során több millió olyan személy – többnyire fiatal férfiak – özönlött a kontinensre, aki jellemzően alsó társadalmi osztályokból származik, és magával hozza Európába a szokásait. Körükben elfogadott viselkedési forma akár a késelés, akár a szexuális zaklatás.

Nemrég Rimini tengerpartján egy négytagú, migránsokból álló banda támadt egy lengyel párra, a fiút eszméletlenre verték, a lányt megerőszakolták. Később kiderült, hogy egy osztrák és egy olasz pár csak a szerencsének köszönhette, hogy nem jutott hasonló sorsra.

Spanyolországban egy Terrassa nevű városban két migráns négy órán keresztül tartott fogva egy nőt, akit meg is erőszakoltak.

‼️EXITAZO ABSOLUTO EN LA MANIFESTACIÓN EN TERRASSA‼️



Me quedo con esta foto, os presento a LOURDES, "ana", subo esta foto porque ella me lo ha pedido, una MUJER SIN MIEDO, UNA VALIENTE, te lo he dicho antes y te lo repito de nuevo, ME TIENES PARA LO QUE NECESITES 24/7, has… pic.twitter.com/HpAq7WIPja — Dani Dsk (@daniesdsk) April 10, 2025

Különösen súlyos a helyzet Németországban. Sokan emlékeznek még a Kölnben 2015 szilveszterén elkövetett tömeges szexuális zaklatásra. 2016-ban Freiburgban migránsok erőszakoltak és öltek meg egy 19 éves lányt. Idén egy gelnhauseni szabadtéri fürdőben szíriai származású férfiak több kiskorú lányt zaklattak.

Franciaországban néhány fiatal nő megelégelte a helyzetet, és Collectif Nemesis (Nemezis Kollektíva) néven szervezetet alapítottak a migráció ellen, a nők védelméért. Mint elmondták, a nők a migráció első áldozatai, és „sok gondunk van a főleg Észak-Afrikából és Afrikából érkező migránsokkal”.

Ennek ellenére az Európai Unió vezetése nemhogy nem tesz semmit a megoldásért, de továbbra is a migráció kezelését erőltetik annak megszüntetése helyett. A 2026-ban életbe lépő migrációs csomag többek között az illegális migránsok szétosztását szorgalmazza, az eddig nem érintett tagállamokat is nehéz helyzetbe hozva.