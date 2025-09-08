szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Brüsszelt nem érdekli

2 órája

Az illegális migrációval emelkedik a nők elleni erőszak száma is Európában

Címkék#Európa#agresszió#migráns

Az Európába érkező migránsok magukkal hozzák szokásaikat és normáikat is. Az illegális migrációval a nők elleni szexuális bűncselekmények mértéke is megsokszorozódott a kontinensen.

MW
Az illegális migrációval emelkedik a nők elleni erőszak száma is Európában

Szudáni migránsok egy migránstáborban Északnyugat-Franciaországban

Forrás: AFP

Fotó: Lou Benoist

A magyar közvéleményhez hasonlóan Olaszországot is megdöbbentette a magyar turistalányokat ért szexuális bűncselekmény, amelyet marokkói illegális migránsok követtek el. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Catania közelében található Paterno településen a tengerpartról tartottak a szállásuk felé, amikor két férfi felajánlotta, hogy elviszi őket.

Azonban nem a szállásukra, hanem egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol megerőszakolták őket.

A megrázó eset sajnos nem egyedi.

Rengeteg ilyen bűncselekmény történik, európai lakosokkal szemben is elkövetnek hasonló agressziót, akár turistákkal szemben is, mert – legyünk őszinték – Olaszországban szinte hétköznapivá váltak az ilyen támadások

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
A nyugati kormányok migrációs politikája miatt az elmúlt évtized során több millió olyan személy – többnyire fiatal férfiak – özönlött a kontinensre, aki jellemzően alsó társadalmi osztályokból származik, és magával hozza Európába a szokásait. Körükben elfogadott viselkedési forma akár a késelés, akár a szexuális zaklatás.

Nemrég Rimini tengerpartján egy négytagú, migránsokból álló banda támadt egy lengyel párra, a fiút eszméletlenre verték, a lányt megerőszakolták. Később kiderült, hogy egy osztrák és egy olasz pár csak a szerencsének köszönhette, hogy nem jutott hasonló sorsra.
Spanyolországban egy Terrassa nevű városban két migráns négy órán keresztül tartott fogva egy nőt, akit meg is erőszakoltak.

Különösen súlyos a helyzet Németországban. Sokan emlékeznek még a Kölnben 2015 szilveszterén elkövetett tömeges szexuális zaklatásra. 2016-ban Freiburgban migránsok erőszakoltak és öltek meg egy 19 éves lányt. Idén egy gelnhauseni szabadtéri fürdőben szíriai származású férfiak több kiskorú lányt zaklattak. 

Franciaországban néhány fiatal nő megelégelte a helyzetet, és Collectif Nemesis (Nemezis Kollektíva) néven szervezetet alapítottak a migráció ellen, a nők védelméért. Mint elmondták, a nők a migráció első áldozatai, és „sok gondunk van a főleg Észak-Afrikából és Afrikából érkező migránsokkal”.

Ennek ellenére az Európai Unió vezetése nemhogy nem tesz semmit a megoldásért, de továbbra is a migráció kezelését erőltetik annak megszüntetése helyett. A 2026-ban életbe lépő migrációs csomag többek között az illegális migránsok szétosztását szorgalmazza, az eddig nem érintett tagállamokat is nehéz helyzetbe hozva.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

