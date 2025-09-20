1 órája
Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta
Ruszin-Szendi Romuluszt már gyerekkora óta vonzzák a fegyverek – többször kijelentette, könyvében is leírta, hogy a pisztolyt választotta a foci helyett, ezért döntött a katonai pálya mellett. A fegyverek iránti érdeklődése magyarázatot ad a példátlanul erőszakos jellemére, amely az elmúlt napok eseményei során vált nyilvánvalóvá.
Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter
Ruszin-Szendi Romulusz többször is elmondta, hogy már gyerekkorában vonzódtak hozzá a fegyverek, és ekkor döntött úgy: ha nem lesz elég jó focistának, a katonai pályát választja a pisztoly miatt – írja a Magyar Nemzet.
Az Ultrahang csatornáján bukkant az Ellenpont az egyik beszélgetésre, ahol a volt vezérkari főnök, jelenleg tiszás politikusjelölt ezt el is meséli:
…ugye, a könyvben is leírtam, hogy választanom kellett a foci meg a pisztoly között. Igazából imádom a focit – nagyon szeretek focizni, nem nagyon tudok, de továbbra is szeretem –, tehát az nyilvánvaló volt, hogy nem tudok felérni a csúcsra, akkor maradt a pisztoly.
Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romuluszról: lefegyverző gátlástalanság
Nincs szó tehát elszólásról: a pisztoly iránti, gyerekkora óta tartó erős vonzalmát a könyvében is külön kiemeli, de több pódiumbeszélgetésen is előkerült a téma, ahol megismételte a sztorit.
