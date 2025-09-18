A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét

A Magyar Nemzet szúrta ki Magyar Péter beszámolóját, miszerint

csütörtök reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza Párt szakértőjének az otthonánál.

Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére

Forrás: Magyar Nemzet

Később Ruszin-Szendi Romulusz ezt megerősítette a Facebookon azt írta, hogy két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét.

Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik és azt állította, hogy semmilyen takargatnivalója nincs. Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert az eljáró rendőröknek.

Majd azt puffogtatta, hogy megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a Tisza Párt közösségének a tagjait, és a miniszterelnököt vádolta azzal, hogy gyűlöletet generál.