1 órája
Ruszin-Szendi fegyverrel pózolt gyerekek mellett – így békés párt a Tisza?
A Fővárosi Közgyűlés ülésén Szentkirályi Alexandra, a Budapesti Fidesz elnöke élesen bírálta Ruszin-Szendi Romuluszt. Kifogásolta, hogy a Tisza Párt politikusa nyilvános rendezvényeken, akár gyerekek társaságában is fegyverrel jelent meg, miközben pártja békés, kompromisszumkész arculatot hirdet.
Magyar Péter és hűsgés embere, Ruszin-Szendi Romulusz
Forrás: MW
Magyar Péter tudott arról, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel mászkál gyerekek, családok között? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ha tudott róla, akkor semmi kivetnivalót nem látott abban, hogy vezető politikusa családok között fegyverrel mászkáljon. Ha nem, akkor a pártelnök még arról sem tud, hogy a néhány politikusa közül valaki éles lőfegyverrel megy civilek közé – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Még a baloldali elemző szerint is rosszul mutatnak a Tisza Párt botrányaiAlapvető hibákat követnek el a Tisza politikusai.
– A nem harcias hozzáállást, remélem, hogy Ruszin-Szendi Romulusz – az önök egyik vezető politikusa – is magára kötelezőnek érzi – mondta a frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlésen a Tisza Párt képviselőinek. Majd hangsúlyozta:
csak azt nem tudom, hogy ezzel hogy jön az össze, hogy ő egyébként nyilvános rendezvényeken, akár még gyerekek mellett is egy – gondolom csőre töltött – fegyverrel mászkált. Nem tudom, hogy vele is közölték-e, hogy önök békés és kompromisszumkész párt, vagy mi történt
– tette hozzá.