Tíz évvel ezelőtt a magyar határ megállította a migránsokat
„Feszültséggel terhelt pillanat volt” – így jellemezte a Magyar Nemzetnek Bakondi György a tíz évvel ezelőtti röszkei ostromot. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hangsúlyozta, hogy a magyar határőrizeti rendszer megállta a helyét, és példaként szolgál számos ország számára.
Több százan sérültek meg a röszkei csatában
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, hogy szerinte a 2015-ös röszkei események mögött példátlan mértékű illegális migráció állt. Abban az évben Magyarországra 400 ezer migráns érkezett, akik közül 386 ezren adtak be menekültkérelmet, de a legtöbben annak elbírálása előtt továbbhaladtak.
Bakondi emlékeztetett azokra az állapotokra, amikor a Keleti pályaudvaron és az autópályákon tömegek mozogtak. Hangsúlyozta, hogy nem egyszerű határsértésről volt szó, hanem szervezett, irányított és finanszírozott tömegmozgásról, amely mögött embercsempészbandák álltak. Ugyanebben az időszakban vált aktívvá a Soros-terv, Soros György civil szervezeteinek részvételével az egész balkáni útvonalon.
Magyarország jól látta előre az illegális migráció veszélyeit
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a tíz évvel ezelőtti röszkei ostromról visszaemlékezve elmondta, hogy a helyszínen dobálózó, agresszív fiatal férfiak támadták a magyar rendőröket. A határőrök azonban példásan helytálltak, és a migránsoknak nem sikerült áttörniük.
A belbiztonsági főtanácsadó hangsúlyozta, hogy
a konfrontáció feszültséggel terhelt pillanat volt, ugyanakkor a magyar határőrizeti rendszer sikeresen alkalmazott biztonsági intézkedése ma már példaként szolgál számos európai ország számára.
Bakondi György az interjúban arról is beszélt, hogyan befolyásolja az illegális migráció kezelése Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát
2015. szeptember 16-án a migránsok és a határt védő rendőrök közötti összecsapás örökre beírta magát a magyar történelembe. A Délmagyar képgalériában idézi fel a röszkei csata döbbenetes pillanatait.