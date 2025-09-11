szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemény üzenet

56 perce

Orbán Viktor: von der Leyennek mennie kell!

Címkék#Patrióták#ukránbarát#Ursula von der Leyen#Orbán Viktor

A miniszterelnök a közösségi oldalán fogalmazott meg erőteljes üzenetet a háborúpárti brüsszeli vezetésnek. Orbán Viktor emlékeztetett, a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, „von der Leyennek mennie kell”.

MW
Orbán Viktor: von der Leyennek mennie kell!

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A Bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet. Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el. Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell!

– fogalmazott közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor. 

Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk. Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk

 – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

„Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország. A képlet egyre világosabb”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu