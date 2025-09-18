szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

18°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A magyarok dönthetnek, mit akarnak

1 órája

Orbán Viktor: pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha

Címkék#Tisza-adó#nemzeti konzultáció#Ruszin-Szendi Romulusz#Orbán Viktor

„Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő a Tisza Pártról.

MW
Orbán Viktor: pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha.” A miniszterelnök bejelentette: indítják a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. „Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – hangsúlyozta a kormányfő, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt.

„Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani?” – tette fel a kérdést. Majd rámutatott: azért indították a nemzeti konzultációt, mert létre akartak hozni egymillió munkahelyet. 

Az ellenfeleik azt mondták, ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velük voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Ők pedig megcsinálták.

„Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.

„A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk:

a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat”

– jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni. „A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába.”

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu