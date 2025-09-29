szeptember 29., hétfő

Orbán Viktor megnézte az MTK új sportparkját

Címkék#kormányfő#MTK#Deutsch Tamás#Orbán Viktor

„Minden a helyén” – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök megnézte az MTK új sportparkját a Kerepesi úton

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Orbán Viktor Sonkával, a legnagyobb MTK-drukkerrel és Deutsch Tamással, az MTK elnökével hétfőn megtekintette az MTK új sportparkját.

A kormányfő a látogatásról több fotót is megosztott a Facebook-oldalán, bejegyzésében pedig azt írta:

Minden a helyén.

Vasárnap nyitották meg az MTK Sportparkot a Kerepesi úton.

A 9,5 hektáros sportpark területén többek között

  • egy 5000 fős nézőtérrel rendelkező,
  • több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok,
  • egy 3800 négyzetméteres edzőcsarnok,
  • 33 800 négyzetméteres zöldterület
  • és egy hatalmas napelempark jött létre,

a fűtést pedig az 1350 méter mélyről jövő geotermikus energia biztosítja.

 

