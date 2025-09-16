1 órája
Orbán Viktor: Magyarország nem lesz bevándorlóország (videó)
A miniszterelnök a 2015-ös röszkei határrohamról tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán. „A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni”– fogalmazott Orbán Viktor, aki köszönetet mondott a határvédőknek. „Itt nem jönnek át” – üzente a kormányfő.
„Itt nem jönnek át!” – üzente a röszkei határattak 10. évfordulóján Orbán Viktor
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án migránsok százai próbálták áttörni a magyar határt Röszkénél – a magyar határt ért támadásról emlékezett meg Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.
A kép tíz éve készült, de ami aznap történt, azt míg élünk, nem feledjük. Tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél. A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni
– fogalmazott a kormányfő.
Nekünk, magyaroknak a világ aznap megváltozott. Mi, magyarok aznap újra megtanultuk, hogy brüsszeli paragrafusokkal és a birodalmi központban kitalált paktumokkal nem lehet megvédeni a határokat. Megtanultuk, hogy a naivitást könyörtelenül megbüntetik – akkor is, ha jóindulattal párosul. És azt is megtanultuk, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk
– fogalmazott Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy a határ védelme nemcsak kerítést, hanem bátor embereket is igényel.
„Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek. Köszönettel tartozunk a rendőreinknek, a katonáinknak, a határvadászoknak, és mindenkinek, aki 2015. szeptember 16-án megvédte, és azóta is védi Magyarország határait!”
– hangsúlyozta.
A miniszterelnök kiemelte:
a magyar emberek bátorsága kötelezi a kormányt, hogy minden alkalommal világossá tegye az álláspontját a migráció ügyében.
Bátorságuk arra kötelez minket, hogy újra és újra megüzenjük Brüsszelnek: a migráció ügyében nincs kompromisszum. Zsarolhatnak, bírságolhatnak és hozhatnak négyévente újabb és újabb EU-konform ellenzéki üdvöskét, a magyarokat úgysem fogják megtörni
– fogalmazott Orbán Viktor, aki a bejegyzését egyértelmű üzenettel zárta:
Itt nem jönnek át!
Orbán Viktor: Brüsszel 10 éve tart nyomás alatt minket
Azt akarják, hogy fogadjuk be Magyarországra az illegális migránsokat – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a kormányfő.
Tíz éve ellenállunk. A magyar családok biztonsága nem lehet alku tárgya!
– szögezte le.