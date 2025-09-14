Orbán Viktor: micsoda éjszaka volt

Mint korábban megírtuk, a hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen tartják a Harcosok Klubja első edzőtáborát mintegy 800 résztvevővel. A rendezvényre, ahol a jelenlévők találkozhatnak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével, többszörös volt a túljelentkezés.