Orbán Viktor: a Tisza Pártot Brüsszelből zsarolják, irányítják (videó)

„Addig kell ütni a vasat, amíg meleg” – mondta Orbán Viktor, aki az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba utazott munka-villámlátogatásra. A kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ennek kapcsán elmondta: Magyarország és az emírségek között gyors ütemű gazdasági növekedés van kibontakozóban.

„Eddig Közép-Európát és Magyarországot elkerülték, ezért gondoltuk, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk mi a térségben az ő stratégiai partnerük” – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a tárgyalások során kijelölték az iparágakat, amelyekben kiemelten működhet együtt a jövőben a két ország.

Ezek az energiaszektor, a digitális infrastruktúra és a mesterséges intelligencia.

„A következő tárgyalási fordulóban már le is tudunk zárni néhány nagyobb léptékű programot” – mondta a miniszterelnök, majd kiemelte, 24 százalékkal nőtt Magyarország és az Emirátusok közti áruforgalom.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

A háborús fenyegetettség közvetlen

A miniszterelnök elmondta, hogy a lengyelországi incidens megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes körülmények között élünk. Amikor megtörténik a baj, hirtelen mindenki felkapja a fejét. A háborús fenyegetettség közvetlen, szomszédai vagyunk annak az országnak, amelyben a háború zajlik – tette hozzá.

Véleménye szerint nagy sebességgel mennek előre a dolgok a béketeremtés ügyében. Miközben az orosz–ukrán háborúra összpontosítunk, a tárgyalópartnerek nem csak erre koncentrálnak – jegyezte meg Orbán Viktor, példaként említve Oroszország integrálását a nemzetközi gazdaságba és energiaügyi kérdéseket.

A lengyelek történelmi barátaink, ezért mindenre, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia – fogalmazott.

Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szerdai beszédével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte:

három és fél éve viseljük egy háború mindenfajta következményeit, miközben a háborúhoz nincs közünk, abban sosem vettünk részt.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a nyugati politikai elit, Von der Leyen vezetésével, bele akarja tolni a közép-európaiakat a háborúba.