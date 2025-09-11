1 órája
Orbán Viktor: amíg tart a háború, az EU egy béna kacsa
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben részletesen kifejtette, szerinte a mostani nemzetközi zűrzavarban kinek mi az érdeke és célja. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Amíg tart a háború, addig az Európai Unió egy béna kacsa.”
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét, és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ez történik. És ha nem változtatunk, ez így is marad” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szúrta ki.
Hazánk miniszterelnöke szerint Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk.
Orbán Viktor a bejegyzésében elárulta, hogy ebben a zűrzavarban kinek mi a célja:
- az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,
- a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák,
- az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,
- az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása, és az USA benntartása a konfliktusban,
- az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni.
A miniszterelnök kijelentette:
Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa. Ezt láttuk a vámtárgyalásokon is.
Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Megállapodhatnak arról is – és ezt szerintem Magyarország támogathatná is –, hogy Ukrajna és az Európai Unió között köttessék egy stratégiai megállapodás.
Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Mi akarunk jövőt és távlatot Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a mi keleti szomszédságunkban óriási veszély
– húzta alá Orbán Viktor. Kiemelte: Tehát a magaslesről az látszik, hogy a háború folytatása az egy vesztes európai stratégia!