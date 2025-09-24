szeptember 24., szerda

Baloldali rágalomhadjárat

5 órája

Nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése: nem érintett sem kiskorú, sem miniszter (videó)

Címkék#Demokratikus Koalíció#rágalomhadjárat#Semjén Zsolt#vizsgálat

Tuzson Bence bemutatta a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatáról készült kormányzati jelentés legfontosabb megállapításait, amely igazolja a miniszterek ártatlanságát és cáfolja a politikusokra vonatkozó rágalmakat. A jelentés már teljes egészében nyilvános, a Magyar Nemzet pedig részletesen ismerteti annak tartalmát.

Nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése: nem érintett sem kiskorú, sem miniszter (videó)

Tuzson Bence igazságügyi miniszter

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a Demokratikus Koalíció azt próbálja sugallni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érintett lehet a Szőlő utcai pedofilbotrány egyik politikusaként. Az eset kapcsán az igazságügyi miniszter fontos információkat osztott meg. Tuzson Bence a közösségi oldalára feltöltött videóban ismertette a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatos jelentés főbb megállapításait, amelyet a kormány megbízásából készített – írja a Magyar Nemzet. A jelentés teljesen nyilvános, amelyet ITT olvashat el.

A politikus hangsúlyozta: 

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy az ügyben kiskorú sértett nem merült fel, és minden alapot nélkülöző rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna.

 „A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence kiemelte, hogy feltárták: az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, amelyet az események és a nyilvánosságban tett megszólalások sorrendje is alátámaszt. 

A vizsgálat során idegen titkosszolgálati szál is felmerült.

A miniszter hangsúlyozta, hogy 

a szükséges jogi lépéseket a felmerült kockázatok elhárítására azonnali hatállyal megtették, és a jelentést nyilvánosságra fogják hozni.

 

