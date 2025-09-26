szeptember 26., péntek

Adómentesség

1 órája

Nemzeti konzultáció: itt a harmadik kérdés (videó)

A nemzeti konzultáció harmadik kérdése: „Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?” – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában.

Nemzeti konzultáció: itt a harmadik kérdés (videó)

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Hidvéghi Balázs elmondta, a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák adómentességét, valamint a négy- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak.

Ez év októbertől pedig már a háromgyermekes édesanyák is mentesülnek az adófizetés alól – tette hozzá, azzal együtt, hogy az intézkedéseknek köszönhetően a fiataloknál és az édesanyáknál akár egymillió forinttal is több maradhat évente, s ez több százezer édesanyának és fiatalnak jelent hatalmas segítséget.

Úgy folytatta, hogy január elsejétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes kétgyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól.

A politikus hangsúlyozta, hogy ez Európában példa nélküli, Brüsszel szerint azonban tévút adómentességet adni a fiataloknak és az édesanyáknak.

Kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák szja-mentességét és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is – mondta Hidvéghi Balázs, jelezve, hogy ha ez így lenne, 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt hoznának hátrányos helyzetbe.

A hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül, de ne engedjük, hogy átverjenek. Októberben indul a nemzeti konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen

– fogalmazott az államtitkár.

 

 

