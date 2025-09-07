Németországban tisztább lehet a kép a migránsbűnözés mértékéről

Jelentős változás érkezik a bűnügyi jelentéstételbe Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában, miután a belügyminiszter elrendelte, hogy a több állampolgársággal is rendelkező bűnelkövetőknek mindkét állampolgárságát vegyék fel a bűnügyi statisztikákba. A migránsbűnözést így már nem bagatellizálhatják el többé – írja a V4NA.

Német rendőr figyeli egy autókat az osztrák határnál fekvő Walserbergben 2024. szeptember 16-án

Németország-szerte a kettős állampolgárokat csak németként jelentik, a másik állampolgárságukat pedig nem hozzák nyilvánosságra.

Ez azonban nagymértékben torzítja a bűnügyi jelentéstételi statisztikákat. Most Herbert Reul belügyminiszter, a kereszténydemokraták (CDU) képviselője az első belügyminiszter, aki ezeket a nemzetiségeket is belefoglaltja a statisztikákba.

„Ha nem rögzítjük az összes nemzetiséget, sötétben vagyunk. Ha látni akarjuk a valóságot, mérnünk kell” – mondta Reul.

„Csak így nevezhetjük a dolgokat nevén, és tehethetjük lehetővé rendőrségünk számára, hogy korai szakaszban azonosítsa a veszélyeket, és hatékonyan küzdjön a bűncselekmények ellen. A biztonság csak az átláthatósággal garantálható. Amikor több nemzetiséget rögzítünk, átláthatóságot teremtünk – ezáltal erősítve rendőrségünket a bűnözés elleni küzdelemben”

A külföldi állampolgárok bevonása, akik történetesen német útlevéllel is rendelkeznek, várhatóan reálisabb és részletesebb képet ad arról, hogy kik követnek el bűncselekményeket – írja a RMX News hírportál nyomán a hírügynökség.

Tisztább képet kaphatunk a migránsbűnözés mértékéről

2023-ban az összes gyanúsított 35,6 százaléka nem német volt, ez az arány a lakosság 16,1 százalékát tette ki. Azonban a német állampolgárságú gyanúsítottak egyhatodát más állampolgársággal is nyilvántartották, ők összesen 49 825 bűncselekményt követtek el. Az új adatok azt mutatják, hogy a gyakori kettős állampolgárságok

a német–török ​​(10 307),

a német–lengyel (6652),

a német–orosz (3484),

a német–marokkói (3125)

és a német–szír (2185).

Az észak-rajna-vesztfáliai belügyminisztérium azzal indokolja a döntést, hogy a több állampolgárság a rendőrség elől való szökés kockázatát hordozza magában. Ezenkívül egyes, több személyazonossággal rendelkező gyanúsítottak problémákat okoztak a rendőrségnek az adatgyűjtés és az azonosítás során.

