Újabb beismerés

1 órája

A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat (videó)

Címkék#Tisza Párt#Magyar Péter#kormány#migráció#határ

Bod Péter Ákos ezt várná el az általa remélt Tisza-kormánytól.

MW
A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat (videó)

Bod Péter Ákos

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Magyar Péter és a Tisza Párt tanácsadója arról beszélt, hogy szerinte bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikkére hivatkozva.

Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást. Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt.

Magyar Péter embere szerint kizárólag a „presztízsveszteség” kockázata miatt nem változtat a migrációs szabályokon a kormány. A brüsszeli út azonban egyértelmű következményekkel járna:

  • bűnözés,
  • terrorizmus
  • és szociális problémák.

A további részletekért kattintson.

 

