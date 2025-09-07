1 órája
Menczer Tamás visszavágott a baloldali médiának (videó)
Kötcsén húsz percen át kérdezték a baloldali újságírók Menczer Tamást, aki kemény hangon válaszolt és szembesítette őket az igazsággal. Az esetről felvételt is megosztott a Facebookon.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyilatkozik a sajtónak a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvénye, a Polgári Piknik helyszínén Kötcsén 2025. szeptember 7-én
Forrás: MTI
Fotó: Koszticsák Szilárd
Menczer Tamás jelezte, hogy Kocsis Máté azt tanácsolta neki, hogy ne beszéljen a baloldali médiával. A kommunikációs igazgató azonban mégis megtette, amit így magyarázott:
Mert vajszívem van.
Érdekes párhuzam, hogy míg Menczer Tamás készségesen válaszolt az újságírók kérdéseire, addig Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz fellökött egy újságírót, aki kérdezni próbálta.
Rémülten tereli a témát a balos sajtó, ha szóba kerül a Tisza-adó terve
Menczer Tamás a Telexnek is elmagyarázta, mi a helyzet.
– Miért kellett lezárni a fél falut most a kötcsei pikniken? – kérdezte a Telex riportere Menczer Tamást Kötcsén.
– Azért, mert van két rendezvény, és ahhoz, hogy mind a kettőt meg lehessen normálisan tartani, bizonyos intézkedéseket meg kellett hozni. Az mutatja jól, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter mekkora lekvárban van a Tisza-adó miatt. Kiderült minden. Lebuktak, bukóvári van, game over, vége van. Ezt mutatja jól, hogy ide szervezték ezt a rendezvényt, és gyakorlatilag a Tisza-adónál nagyobb balhét akarnak, vagy valami nagyobb hírt, nagyobb durranást, de ez nem lehetséges – jelezte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Nem lehetséges, ugyanis pontosan az történt, amiről kezdettől beszéltünk. Nem fontos neki senki, hazudik és átver, és lenyúlja a pénzedet. Az önét is, tisztelt szerkesztő úr, nem tudom, kiszámolta-e már, hogy mennyit fog veszteni, hogyha jön a Tisza-adó. Bocsásson meg, szerkesztő asszony, tudom, hogy ön nem szereti ezt hallani, nem is kérdezik. Nem is kérdezik Magyar Pétertől a Tisza-adót
– jelezte a balliberális újságíróknak címezve Menczer Tamás.
Drónfelvétel bizonyítja, milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre KötcsénA képen látszik, hogy csak néhány ember figyelte a Tisza Párt elnökét.
A riporter gyorsan közbevágott, és próbálta terelni a témát:
Ön szerint arányos ilyen szinten korlátozni az újságírók munkáját?
– Itt vagyok. Nem vagyok elzárva, szerkesztő úr, parancsoljon velem, itt vagyok, önhöz és a kollégáihoz jöttem válaszolni – jelezte erre Menczer.
Menczer Tamás: egy szuverenista Orbán-kormány és egy Brüsszelt kiszolgáló Tisza-kormány közül kell választani
A választáson arról kell majd dönteniük a magyaroknak, hogy egy szuverenista, a magyar érdekeket képviselő Orbán-kormányt akarnak, vagy egy Brüsszelt kiszolgáló, Tisza-adót bevezető, és minden egyéb brüsszeli elvárást teljesítő Tisza-kormányt − mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap Kötcsén újságírók kérdéseire válaszolva.
Menczer Tamás úgy fogalmazott: sok mindent lehet a Tisza-adóról mondani, csak azt nem, hogy a Fidesz találta ki. Ugyanis ott van Tarr Zoltán, ott van „ez a Dálnoki nevű ember", és elmondták, hogy ha mindent elmondanak, akkor megbuknak − fűzte hozzá.
Magyar Péter új alelnöke hazugsággal indította a tiszás karrierjét
Kifejtette: Tarr Zoltán arról beszélt, hogy a választás után majd mindent lehet, majd jött „a Dálnoki nevű ember”, aki egyetértett Magyar Péterrel, hogy nem szabad elmondani a részleteket, mert akkor szétszedik őket;
ehhez még ott van a Tisza Párt gazdasági kabinetjétől az a dokumentum, amelyet senki nem cáfolt, és világosan mondja, hogy bruttó 400 ezer forintos havi kereset fölött mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó.
Menczer Tamás jelezte: ez éves szinten százezreket, vagy adott esetben milliós nagyságrendet jelentene, amit kivennének minden magyar zsebéből.
Ezzel szemben a kormány behozta az Otthon Start programot, megduplázzák a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a csed és a gyed, az idősek élelmiszer-utalványt kapnak, a fiatalok pedig adómentességet, illetve egymillióval több munkahely van - sorolta a kormánypárti politikus.
Menczer Tamás arra is kitért, hogy az általa ismert hiteles kutatások tízszázalékos Fidesz-előnyt mérnek, „és még csak most jövünk bele”. A balliberális kutatók - „el is mondta Pulai úr” - nem felmérést végeznek, hanem politikai munkát, a színészekhez és az énekesekhez hasonlóan. Ők egy érzetet akarnak előállítani, és azt, hogy mindenki támogassa a Tiszát − mondta.
Szólt arról is, hogy minden normális közösségben és „a normálisra kicsit is hasonlító világban” elfogadhatatlan az, hogy valaki kiáll, és azt mondja, hogy
főbe lövöm, felakasztom, és különböző módokon kívánom emberek halálát, és akarom őket holtan látni, adott esetben a meggyilkolásukban szerepet vállalni.
Lehet politikai csatározásokat vívni, ez a demokrácia velejárója, de arról beszélni, hogy valakit meg kell gyilkolni, ezt imitálni, ezt előadni, ezt kívánni minden határon túl megy − jelentette ki Menczer Tamás.